Znany taternik wspomina Kacpra Tekielego. Mówi, jak poznali się z Justyną Kowalczyk

Ludzie, przestańcie krytykować, chłop miał pasję życia, owszem niebezpieczną ale nie jeden ma i zaklada rodzinę. Nie poszedł w góry z Justyną, syn nie został sierotą, ja widzę w tym sporo pomyślunku. On sobie doskonale zdawal sprawę że bezpieczne nie jest, zresztą sam fakt że Justyna tak szybko zawiadomiła o tym że nie ma z nim kontaktu i poprosiła Gołębia i Bargiela o pomoc świadczy że doskonale WIEDZIELI CO RO-BIĄ! Nie każdy żyje trybem praca 8h i samochodem z biura do domu, nie każdy się w tym odnajduje i to jest właśnie super i piękne. Szkoda chłopa, szkoda Justyny ale paradoksalnie będąc sportowcem łatwiej jej będzie sobie to wszystko w głowie poukładać