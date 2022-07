Justyna Mazur pokazuje brzuch i BLIZNY miesiąc po operacji zmniejszenia żołądka (FOTO)

Esti 21 min. temu zgłoś do moderacji 17 4 Odpowiedz

Ehhh widać że laska ma taką genetykę... Nawet jak schudnie będzie nabita... To są geny. Ja pracuję w biurze, w praktycznie w środowisku żeńskim, no i mam kobiety w wieku od 27 do 37 lat średnio. Co one potrafią do pracy jedzenia przynieść i zjadać każdego dnia to niejednego wprawiloby w osłupienie. Po robocie, w domach ok godziny 18 - 19 tluste obiadokolacje... A ich rozmiar to nie więcej już 38. I gdzie sprawiedliwość??? Czy ćwiczą? A w życiu!!! Ewentualnie mięsień żuchwy, bo albo plotkują albo żrą. Także nie ma sprawiedliwości, albo ma się fajne geny albo się ich nie ma.....