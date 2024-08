Justyna Steczkowska "pracuje" na wakacjach, reklamując wodę. Fani w szoku: "Sylwetka jak u 20-latki"

Justyna Steczkowska pokazała nagranie w bikini. Fani oczarowani

Woda to życie, zdrowie, piękno. Każdy z nas potrzebuje jej do prawidłowego funkcjonowania. Dlatego warto dążyć do zachowania stanu równowagi bilansu wodnego w naszym organizmie. Jeśli w ciągu doby traci on ok. dwóch litrów wody na procesy metaboliczne, trawienie, ogrzewanie, poruszanie, to tyle samo powinniśmy mu dostarczyć, dla jego zdrowia i urody - mędrkuje Justyna.