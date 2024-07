Justyna Steczkowska gra nogą na spotkaniu z gwiazdami "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Pochwaliła się torebką za 30 TYSIĘCY złotych (ZDJĘCIA)

Niepisaną tradycją każdej edycji show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest spotkanie integracyjne, podczas którego uczestnicy mają okazję poznać się, dowiedzieć więcej o sobie i wymienić pierwszymi doświadczeniami z pracy nad postaciami. Do ekipy jesiennej edycji dołączy nie tylko ośmioro żądnych wyzwań performerów, ale też powracająca po wielu latach na główną antenę Polsatu Agnieszka Hyży oraz nowi jurorzy - Stefano Terrazzino i Justyna Steczkowska .

Wokalistka, która do niedawna pełniła rolę trenerki w muzycznym formacie konkurencyjnej stacji, olśniła stylizacją na wieczorku zapoznawczym. Artystka przyodziała niezwykle efektowną sukienkę maxi z ozdobną klamrą nawiązującą do loga Polsatu oraz rozcięciem na nodze, dzięki któremu mogła podkreślić niezmiennie zgrabną sylwetkę. Spektakularną kreację uzupełniła eleganckimi sandałami na obcasie oraz czarną torebką Louis Vuitton wartą ok. 30 tysięcy złotych.