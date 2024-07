TYLKO NA PUDELKU: Znamy uczestników nowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Jest kilka zaskoczeń

Lalala 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co teraz się wyprawia to po prostu CYRK codziennie widzimy w telewizji,odkąd mamy ten nowy rząd.Jeden z celi do Brukseli,drugi siedzieć w sejmie A brał łapówki za operację,trzeci udał chorego w łazience i do szpitala wiadome dlaczego,a teraz cała Trójka na piedestale!!!!! To mamy super praworządność.A przygadywał kocioł garnkowi ciągle. A tu proszę cyrk w żywe oczy.