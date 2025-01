Justyna Steczkowska promuje występ w klubie LGBT nagraniem w bieliźnie. Wyeksponowała ZABÓJCZĄ figurę

Tegoroczna Eurowizja zbliża się wielkimi krokami, a Telewizja Polska zdecydowała się tym razem oddać głos fanom konkursu i zorganizować koncert preselekcyjny. Jedną z osób, które zobaczymy na scenie 14 lutego, będzie Justyna Steczkowska . To dla niej zresztą nie pierwszyzna, bo już zaprezentowała nasz kraj lata temu, a rok temu niewiele zabrakło, aby uczyniła to po raz drugi.

Justyna Steczkowska zaskoczyła nagraniem w bieliźnie. "Nie może was tam zabraknąć"

Zanim jednak dojdzie do publicznych preselekcji, przed Justyną i innymi uczestnikami intensywny czas promocji w mediach. Nie jest tajemnicą, że w środowisku LGBT+ jest wielu oddanych fanów Eurowizji, który zawsze wspierają naszych reprezentantów. Nic więc dziwnego, że Steczkowska, która wielokrotnie wspierała tę społeczność, znów zawalczy o ich przychylność podczas jednego z najbliższych występów.

Na InstaStories artystki pojawiło się nagranie, na którym wyeksponowała zgrabną sylwetkę w dwuczęściowym komplecie i delikatnie okryła się ciemnym płaszczem. W odezwie do fanów zaprosiła ich do wspólnej zabawy właśnie w klubie LGBT, do którego zawita już w przyszłym tygodniu. Zapewnia przy tym, że będzie się działo.