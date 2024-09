Justyna Steczkowska w bikini i koronkach WYWIJA nad basenem. Internauci: "Figura lepsza niż niejedna 18-latka" (WIDEO)

Justyna Steczkowska należy również do nielicznego grona gwiazd, które podejrzewane są o odkrycie mistycznej fontanny młodości. Artystka niezmiennie zachwyca aparycją oraz formą, której pozazdrościć mogłaby jej niejedna dwudziestolatka. Chociaż pewnie ciężko w to uwierzyć, to zaledwie miesiąc temu nasza diwa świętowała swoje... uwaga! 52. urodziny. Warto tutaj wspomnieć, że sama zainteresowana wielokrotnie powtarzała, że jej imponująca sylwetka to głównie zasługa regularnego uprawiania rozmaitych form aktywności fizycznej.