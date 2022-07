Justyna Steczkowska w bikini pląsa na wakacjach z synem, chwaląc się OSZAŁAMIAJĄCĄ figurą: "Kocham swoje 50 LAT" (FOTO)

Ida 5 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Zakochana w swoim ciele. Zapitala ciężko, by poprawić co trzeba, a nie może pozwolić sobie nawet na gram tłuszczu. Każdy może zobaczyć jej zdjęcia w czasach gdy nie miała kasy. Ingerencja niejedna, to oczywiste. Ale ile można się wyginać na scenie, przebierać się co 5 minut w inne kreacje, wyć i wić się do dwóch piosenek sprzed lat. I ten młody też myśli, że opali skórę, porobi fotki i będzie się kręcić.