Już (nie)oficjalnie wiadomo, jak będzie wyglądać przejście Edwarda Miszczaka do Polsatu. Co na to Nina Terentiew?

Co ciekawe, przyłączenie Miszczaka do rodziny Polsatu wcale nie ma oznaczać tego, że Terentiew odejdzie na zasłużoną emeryturę. Co to, to nie! 76-latka ma utrzymać pozycję w zarządzie stacji i to właśnie pod nią podlegać będzie Miszczak, co niewątpliwie stworzy dość ciekawą dynamikę między dwoma byłymi konkurentami.