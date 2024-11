Kamala Harris stworzyła z mężem "bardzo współczesną rodzinę". Pasierbów traktuje jak własne dzieci: "Nazywają mnie Momalą"

Kamala Harris stworzyła "współczesną rodzinę". Pasierbów traktuje jak własne dzieci

Prywatnie Kamala Harris już od lat jest związana z Douglasem Emhoffem , a ich relacja zaczęła się dość niewinnie, bo od randki w ciemno zaaranżowanej przez wspólną znajomą. Na ślubnym kobiercu stanęli w sierpniu 2014 roku, a za prezydentury Bidena prawnik spełniał się w roli "drugiego gentlemana USA". Niebawem może się to zmienić.

Harris nie doczekała się własnych dzieci, jednak jej życiowy partner ma dwoje pociech z poprzedniego małżeństwa: córkę Elle i syna Cole'a. Sama Kamala wspominała na łamach "Elle", że z poznaniem dzieci Emhoffa czekała do momentu, aż ich relacja stanie się wystarczająco poważna. Gdy już do tego doszło, była zaskoczona, jak ciepło przyjęły ją do rodziny.