Kamerzysta może wyjść na wolność. Sąd wyznaczył patoyoutuberowi kaucję

xxx 34 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

On podobno dalej idzie w zaparte bo według niego on nic złego nie zrobił.Pewnie by w tym areszcie dawno nie siedział gdyby zmienił podejście do swojej winy.Co takie cwaniaczki mają w głowach.Jego to i tak nie nauczy pokory wyjdzie i będzie dalej robił to co robił wcześniej.