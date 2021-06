Kamerzysta nie wyjdzie na wolność! Sąd PRZEDŁUŻYŁ MU ARESZT

hmmm 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Mnie to nie dziwi. Salem, były pracownik Kamerzysty opowiadał o tym, że do Kamerzysty w nocy przyjeżdżają zbyt młode dziewczyny, a rano są odwożone, albo o tym, że Wiola zabiła psa i później skończył ze szklanką rozbitą na głowie. Salem mówił, że lekarz mu powiedział, że milimetry dzieliły go od śmieci, a zdjęcia jego rany można było oglądać w Internecie. Jeszcze na YT jest zapis słów Salema, który mówił, że kiedy zrobiło mu się słabo po rozbiciu szklanki, to Kamerzysta powiedział, że ta szklanka była karą za to, że Salem rozprowadza ich tajemnice i że jak Salem nie przestanie to Kamerzysta zna ludzi, których naśle, by zabili jego matkę. Teraz wyobraźcie sobie, że niepełnosprawny usłyszy, że jego matka umrze jeśli nie zrobi tego co oni chcą. Osoba nieporadna pewnie, by sobie nie poradziła jakby usłyszała takie słowa. Inni współpracownicy też ze strachu często nie mówili. Część z chęci zarobku wolała milczeć, ale byli tacy, którzy się bali Kamerzysty.