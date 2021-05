Kamil Durczok trafił do szpitala! "Pilnie przetaczano mi krew"

Maryśka 47 min. temu zgłoś do moderacji 128 4 Odpowiedz

Przykład na to jak z szanowanego człowieka stać się persona non grata. Kiedyś tylu ludzi mu kibicowało kiedy walczył z nowotworem, udało mu sie z tego wyjść. Mam za sobą leczenie nowotworu, i mimo że jestem młodsza to człowiek zaczyna doceniać życie, rodzinę. Durczok swoje życie na własne życzenie spieprzył, sprawy o molestowanie, podrabianie czeków, młoda kochanka, jazda po pijaku. Kiedy widzę taką osobę to ona serio powinna zniknąć z przestrzeni publicznej na zawsze.