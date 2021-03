Kamil Durczok usłyszał WYROK!

Co to ma być? 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Co? 😲 mój brat dostał taki sam wyrok za "usiłowanie jazdy pod wpływem alkoholu". Tak, nigdzie nie jechał, właściwie to nawet nie miał zamiaru nigdzie jechać, tylko poszedł do auta po dokumenty i zakupy, które w nim zostawił, i włożył kluczyk do stacyjki bez uruchamiania silnika, ale że niedaleko stał patrol i widzieli go zataczającego się do samochodu, to założyli, że na pewno chciał tak jechać. I powtórzę, dostał taki sam wyrok, za włożenie kluczyka do stacyjki pod wpływem, co Durczok po rozwaleniu się na autostradzie...