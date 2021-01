Kamil Durczok BŁAGA O WYBACZENIE przed sądem: "To się nie miało prawa zdarzyć! ZACZĄŁEM TERAPIĘ" (ZDJĘCIA)

Rurku 35 min. temu zgłoś do moderacji 33 0 Odpowiedz

On jest przykładem typa, który się nie zmieni. Już raz dostał od losu szansę i nic go to nie nauczyło. Zamiast spokornieć, to zrobił się jeszcze bardziej chamski, bezczelny z ego władcy świata. Ludzi zależnych od siebie traktował jak śmieci. Teraz sam od ludzi jest zależny to przeprasza, ale nie dlatego, że mu przykro ,tylko po prostu boi się więzienia.