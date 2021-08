Kamil Durczok UBOLEWA, ŻE TVN24 WYCIĄŁ GO z archiwalnych materiałów! "Żal pomieszany ze złością"

TVN bez wątpienia jest ostatnio na językach. W dużej mierze ma to związek ze złożonym przez posłów PiS projektem zmian zasad udzielania koncesji, który otwarcie uderzyłby w interesy stacji.

W tym roku pracownicy stacji mają jednak również powody do świętowania. TVN24 obchodzi bowiem 20. urodziny. Wielu dziennikarzy informacyjnej stacji postanowiło ostatnio uczcić okrągłą rocznicę jej działania, zamieszczając w sieci fotografie sprzed lat. TVN24 przygotowała również serię archiwalnych materiałów, które wyemitowano na antenie 9 sierpnia - dokładnie tego dnia w 2001 roku stacja rozpoczęła nadawanie. Co ciekawe, w urodzinowych materiałach nie znalazła się żadna wzmianka o Kamilu Durczoku, który lata temu był jedną z "twarzy" TVN. Wszyscy wiemy, czym to się skończyło.