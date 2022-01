Kamil Nożyński ROZSTAŁ SIĘ z matką swoich dzieci? "JA JUŻ PO"

Nożyński wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że to rodzina sprowadza go na ziemię i nie pozwoliła, by po debiucie w show biznesie woda sodowa uderzyła mu do głowy. Zaznaczał jednak, że nie zamierza dzielić się szczegółami swojego życia prywatnego. Wyjątek robił na Instagramie, gdzie regularnie zamieszczał zdjęcia dokumentujące wspólny czas z dwoma synami. Swoją narzeczoną trzymał z dala od show biznesu, choć kilka razy towarzyszyła mu na ściankach.