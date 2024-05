Kamila Kamińska zagrała świętą Faustynę. Teraz dostała zakaz uczestnictwa w pielgrzymce...

Avia 50 min. temu zgłoś do moderacji 73 11 Odpowiedz

Kiedyś zapytałam moją matkę (gorącą pisówkę i katoliczkę), co by mi powiedziała, gdybym to ja miała urodzić ciężko upośledzone dziecko. Ona na to, że to mój krzyż. Zapytałam więc, czy skoro dobro tego dziecka tak jej leży na sercu, to czy wzięłaby je do siebie, gdybym ja nie chciała go wychowywać. Dostałam odpowiedź: no przecież mówiłam, że to twój krzyż!!! Widzicie, oni nam chętnie zrobią z życia piekło i nałożą krzyż, a sami umyją łapki, bo to nie ich problem.