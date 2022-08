Kanye West PRZERYWA MILCZENIE w sprawie rozstania Kim Kardashian i Pete'a Davidsona!

Choć związek Kim Kardashian i Pete'a Davidsona to już przeszłość, to domysłów wokół ich rozstania oczywiście nie brakuje. Niedługo przed medialną burzą pojawiły się nawet pogłoski, jakoby Kardashianka miała wrócić do ojca swoich dzieci, Kanyego Westa, z którym jeszcze niedawno szykowała się do rozwodu. Informatorzy amerykańskich portali twierdzą jednak, że o ich powrocie do siebie nie ma mowy.