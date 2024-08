Kanye West sfotografowany z żoną i dziećmi w Seulu. Raper zaprezentował uśmiech warty ponad TRZY MILIONY ZŁOTYCH

Egon 1 godz. temu zgłoś do moderacji 163 5 Odpowiedz

Bliżej mu do patologii niż gwiazdy. On już nie ma nic do zaoferowania w muzyce. Pozostaje pokazywać zęby, kontrowersyjny ubiór i rozebraną żonę. Na jak długo, to starczy, aby robić szum? Chyba coraz mniejsze zainteresowanie niby fanów.