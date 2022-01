Kanye West twierdzi, że Kim Kardashian zabrania mu ODWIEDZAĆ DZIECI! "Ochrona powiedziała mi, że jest u niej nowy chłopak"

kaisa 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Co by nie mówić o Kim i jej rodzinie, to jakoś bardziej wierzę w jej wersję. Przecież Kanye już od dawna zachowuje się niepokojąco, pewnie potrzebuje pomocy psychiatry, ale z niej nie korzysta. On nie może przyjąć do wiadomości, że ktoś robi rzeczy niezgodne z jego wizją. Przerażający typ i nie zdziwiłabym się, gdyby odwalił coś grubego