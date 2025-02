Kanye West wraca na X po serii OBRZYDLIWYCH wpisów. Tęskniliście?

A ktoś tu pisał, że Trump musk i elektorat jak Kanye to niosą Normalność?Musk który hajluje no naprawdę promuje normalność, drugi mówi że kocha nazi i sam nim jest. A prezydent których z kochanki zrobił pierwszą dame, zdradzał żony. Mówił że najlepsze do s są 15 latki. Chcący deportować Selenę bo ma dziadka Meksykanina a sam Żona Słowenka, była Czeszka on Niemiec jego ojciec Niemiec matka też plus jakieś tam szwedzkie czy szkockie więc jego dzieci to też nie Amerykanie. Mówiący że wysiedli ludzi z ziemi i zrobi se tam riviere. Mówiący że chce wchłonąć sąsiada i albo Kanada zrzeknie się niepodległości i będzie jego nowym stanem albo nie będzie istnieć.