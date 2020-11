Kardynał Stanisław Dziwisz TUSZOWAŁ ZA PIENIĄDZE PEDOFILIĘ w kościele?

Polak 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Kogos to dziwi? Te czlowiek nie posluchal ostatniej woli papieza, ktory w testamencie poprosil o spalenie jego notatek, a Dziwisz je opublikowal. Kolejna rzecz to byla sprzedaz krwi Wojtyly, juz po jego smierci. Teraz pedofilia. Jedna obrzydliwosc gorsz od poprzedniej. Ile jeszcze trzeba przykladow, zeby ludzie zrozumieli, to KK to mafia nastawiona na zysk. Z Bogiem nie ma to wiele wspolnego - szkoda tylko ksiezy z powolania, ale ryba psuje sie od glowy!