Karol Strasburger staje w obronie młodszej o 37 lat żony, której zarzucono, że jest z nim TYLKO DLA PIENIĘDZY! "Ona na nie też ciężko pracuje"

Tym razem prezenter, znany z obszernych relacji, postanowił zacytować wpis swojej żony, w którym to przedstawiła internautom przepis na udany związek. Weremczuk wyjawiła, że wraz z Karolem kierują się w życiu trzema zasadami. Jedną z nich jest to, by " nie tylko się kochać, ale przede wszystkim się lubić i umieć ze sobą rozmawiać", następnie poleciła, by " iść razem za rękę przez życie , nawet jeśli chciałoby się ją puścić", a na końcu przyznała, że udany związek zależy od " znalezienia właściwej osoby i od bycia właściwą osobą ".

Ona na jego pieniądze też ciężko pracuje i są one wspólne. To takie dziwne, że razem można, co? No może w pana świecie nie ma prawdziwych uczuć i nietuzinkowych, uczciwych relacji.To wyjaśniam, że on kocha ją za to, że jako ambitna, pracowita i mądra kobieta nie pokochałaby nigdy kogoś, kto nie potrafi utrzymać rodziny, bo to oznacza, że nie potrafi zadbać o nią, i siebie, i o przyszłość, niezależnie od tego, ile ma lat. I ona na szczęście wybrała w życiu człowieka, mnie, który potrafi rozróżnić, czy przyszła żona i matka jego dzieci będzie wolała 'sponsoring', czy może wspólne dążenie do sukcesu i normalne życie u boku kogoś, kto miał do zaoferowania nieco więcej niż portfel i dobrą zabawę bez zobowiązań - wyjaśnił w odpowiedzi na hejterski komentarz.