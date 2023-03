Karol w noc przed ślubem wysłał do Diany tajemniczy liścik. Ujawniono, co jej wtedy napisał

Karol dał Dianie tajemniczy liścik. Co w nim napisał?

Teraz, dzięki książce Penny Junor "The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair That Rocked the Crown", wiemy także co działo się przed ślubem. W noc poprzedzającą to wielkie wydarzenie, Diana wraz z siostrą nocowała w Clarence House, królewskiej rezydencji położonej obok Pałacu św. Jakuba. Książę Karol wysłał narzeczonej uroczy upominek – pierścionek z wygrawerowanymi piórami księcia Walii, dołączając do tego liścik: