Po latach rozwikłano tajemnicę ślubnych butów księżnej Diany. Na jej życzenie ukryto w nich specjalną wiadomość

Tajemnica ślubnych butów księżnej Diany. O pewnym detalu wiedzieli tylko ona i projektant

Okazuje się, że zadbano nie tylko o to, jak buty wyglądały z zewnątrz. Po latach projektant wyznał, że na wyraźne życzenie księżnej zajęto się też podeszwą, na której wykonano specjalne zdobienia. Mówi się, że zrobiono to na wszelki wypadek, gdyby w kościele Diana klęknęła i cały świat zobaczyłby to, co jest pod spodem buta. Ostatecznie nic takiego się nie wydarzyło, ale, jak wiadomo, w świecie arystokracji bywa różnie.