Karolina Ferenstein-Kraśko chwali się córką. Fani: "Piękna PO MAMUSI" (ZDJĘCIA)

Bałam się, że to, co już sobie powoli układam, wywróci się znowu do góry nogami (...) jednak córka okazała się idealnym dzieckiem (...). Jesteśmy teraz bardzo szczęśliwi. Decyzja o trzecim dziecku była jedną z najlepszych w życiu, taką wisienką na torcie. Lara była potrzebna nie tylko mi, ale i całej rodzinie - mówiła na łamach "Flesza".