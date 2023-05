Karolina Gilon komentuje zwolnienie Dowbor i... staje w obronie Romanowskiej! "Bogu ducha winna dziewczyna" (WIDEO)

Karolina Gilon o zwolnieniu Katarzyny Dowbor

W środę Gilon pojawiła się na konferencji prasowej Polsat SuperHit Festiwal. Podczas eventu prowadząca "Love Island" udzieliła wywiadu reporterce Pudelka, Simonie Stolickiej. Nasza wysłanniczka postanowiła poruszyć z celebrytką m.in. temat ostatnich zmian w Polsacie, w tym przeniesienia prowadzonego przez nią show do innej stacji. Gilon nie ukrywała, że początkowo podeszła do decyzji Edwarda Miszczaka nieco sceptycznie. Ostatecznie zmiana miejsca emisji "Wyspy Miłości" okazała się sukcesem, co utwierdziło celebrytkę w przekonaniu, że dyrektor programowy "ma nosa". Reporterka Pudelka zapytała także Gilon, co sądzi o zwolnieniu Katarzyny Dowbor.