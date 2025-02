Karolina Gilon odnosi się do wyliczeń "fana", że zaszła w ciążę po 9 miesiącach znajomości z Mateuszem: "Staż związku znaczenia nie ma"

Karolina Gilon szczerze o filmiku z porodu

Karolina Gilon odpowiada na złośliwości internautów

Prowadząca "Love Island" zabrała głos na Instagramie, przywołując komentarze, które wracają do niej jak bumerang. Chodzi o staż jej związku i o to, że zaszła w ciążę z partnerem zaledwie po 9 miesiącach znajomości.

Wracając do tematu. Ktoś nam podliczył, że nie wróży nam dobrze, bo "zrobiliśmy" dziecko po 8,9 miesiącach związku. No No. A często po 10 latach związku żona nie wie, że mąż z sekretarką sypia albo baba go robi w kulki. No myślę proszę Pana, że staż związku większego znaczenia nie ma - odniosła się do słów internauty.