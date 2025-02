Karolina Gilon pokazała brzuch po trzech tygodniach od porodu

jak ja czytam, że powinna "skupić się na dziecku" to mnie telepie, czy to, że urodziła to znaczy, że ma nic innego robić tylko się w nie gapić? przecież to nadal jest człowiek, a nie dojna krowa, kobieta ma swoje pasje, cele, pragnienia, poza tym dziecko może jest pod opieką zakochanych dziadków i przede wszystkim ojca?