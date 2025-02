Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot opowiedzieli w "DDTVN" o owianym tajemnicą ślubie: "Tańce, hulanki i swawole do rana"

Kilkanaście miesięcy temu Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot zaskoczyli fanów, ogłaszając, że są w związku. Równie szokująca dla wielu internautów była informacja o ślubie aktorskiej pary, który odbył się we wrześniu ubiegłego roku. Ceremonia była utrzymana w tajemnicy do ostatniej chwili. Wiadomość o tym, że Karolina i Krzysztof stanęli na ślubnym kobiercu wyszła na jaw dzięki gościom weselnym, którzy pochwalili się kadrami z imprezy w mediach społecznościowych. Temat powrócił, gdy zakochani w sobotni poranek gościli w studiu "Dzień Dobry TVN".

Nasze życie prywatne chcieliśmy najbardziej jak to możliwe zostawić dla nas. I to chyba dlatego udało się to jakoś w miarę przeprowadzić cicho. Natomiast nasi przyjaciele, którzy byli obecni, relacjonowali na bieżąco to, co się działo, więc wyciekło wszystko do mediów. Ale też spodziewaliśmy się tego - wyjawiła Gorczyca.

Wspaniale było. Tańce, hulanki i swawole do rana - dodał Czeczot.

Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot w "Dzień Dobry TVN"

Para nie tylko dzieli życie prywatne, ale także zawodowe. Gorczyca i Czeczot współpracują przy spektaklu "Optymiści", w którym Karolina wykazuje się jako aktorka, a Krzysztof spełnia w roli reżysera. 39-letnia gwiazda przyznała w "DDTVN", że w pracy nie jest pokorna, wspominając również o prywatnych perypetiach.

Trafił Krzysztof na trudny kaliber, jeśli chodzi oczywiście o pracę w teatrze, bo jestem taką aktorką, która dużo proponuje i jest niekoniecznie pokorna. Ale to też jest oczywiście wartość i Krzysztof jest w pracy osobą, która to akceptuje, szanuje. Natomiast w domu to wiadomo, że ja rządzę - zażartowała.

Czeczot zaznaczył, że Gorczyca jest dla niego ogromnym wsparciem, a sukces jego najnowszego spektaklu zawdzięcza w dużej mierze właśnie żonie.

Ja uważam, że to co ja robię w życiu teraz, to jest nasze. I autentycznie tak o tym myślę. Ok, pewnie, że na końcu dnia ja muszę usiąść do tego i ja muszę napisać, pójść, załatwić, ale koniec końców pracujemy nad tym razem - stwierdził aktor.

W dalszej części rozmowy Marcin Prokop przypomniał o tym, że Krzysztof wygrał walkę z uzależnieniem i odstawił alkohol. Dziennikarz zapytał Karolinę, czy miała wpływ na decyzję ukochanego.

Krzysztof już dawno temu podjął decyzję, żeby wszystkie używki odstawić, ja jestem tutaj beneficjentem. Jest mi z tego powodu bardzo miło, że nasze życie jest pozbawione używek i jest to bardzo dobre życie - podkreśliła aktorka.

