Karolina Korwin Piotrowska BRONI Smolastego. "Albo kończymy z kulturą zap***dolu, albo tylko pie***limy kocopały o tym, żeby z tym skończyć"

Smolasty to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych i najbardziej wziętych artystów ostatnich miesięcy. Często dochodzi do sytuacji, w której jednego dnia musi zagrać więcej niż jeden koncert. Do tej pory dzielnie to znosił, ale w niedzielę najwyraźniej coś w nim pękło, bo przerwał występ i przemówił ze sceny do fanów, tłumacząc im, że jest przemęczony.