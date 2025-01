Karolina Korwin Piotrowska miała stalkera. "Groził, co mi zrobi, gdy mnie spotka, wyzywał mnie". Mówi, jaka kara go spotkała

Od dwóch dni w Polsce trwa ożywiona dyskusja na temat Jurka Owsiaka , który otrzymywał groźby śmierci. Owsiak ujawnił sprawę za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując bardzo emocjonalny wpis. Policja natychmiast podjęła działania i zatrzymała podejrzanego mężczyznę. Okazał się nim 71-letni mieszkaniec Małopolski. Jak podaje Wirtualna Polska , mężczyzna miał być pod wpływem informacji emitowanych przez TV Republika, co potwierdziła prokuratura. To właśnie prawicowe medium zaaranżowało akcję "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę" .

Wszystko wskazuje, że to on dzwonił. To mieszkaniec Małopolski, bliżej Podhala. Zatrzymywali go osobiście policjanci z Komendy Stołecznej Policji w środę wieczorem ok 21.00. Był zaskoczony i grzeczny, nie stawiał oporu. Nie "sadził się, ani rzucał" - mówi oficer policji w rozmowie z WP.

Miałam kiedyś stalkera, który groził, co mi zrobi, gdy mnie spotka, wyzywał mnie, wypisywał komentarze pod moimi tekstami, pod newsami o mnie, zmieniał nicki, bawił się super; kiedy udało się go namierzyć i upublicznić, nagle oprzytomniał, głupio się zrobiło, pracodawca zobaczył, wypisywał do mnie, że mu przykro, że miał zły dzień, że żona chora, a on ma depresję. Było mu przykro. Pisał do mnie dwa lata. PRZYKRO. Z "pozdrowieniami" dla tych, którzy nadal do mnie i o mnie wypisują… nikt nie jest bezkarny - kontynuowała.