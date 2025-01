Zatrzymano podejrzewanego o GROŹBY pod adresem Jerzego Owsiaka!

Od lat staram się wpłacać na WOSP. Nigdy nie powiedziałem złego słowa odnośnie idei tej pozarządowej organizacji. Jednak, skoro to "wspólne" pieniądze, które miliony polaków przekazują dobrowolnie z szacunku powinni być poinformowani, jak to wszystko jest wydatkowane - co do złotówki. Przecież to chyba nie jest jakiś problem, aby udokumentowane np. zakupy sprzętu zbilansować z innymi wydatkami i pokazać jak to funkcjonuje. Przecież prócz tej fety w showbiznesie idą w parze wydatki także z naszych ciężko zarobionych pieniędzy na wszelkie słuzby, które pomagają w organizacji tej corocznej "zabawy". To wszystko super, ale jedno się nie zmieniło. Żaden sprzęt nie pomoże chorym, jeśli go system nie potrafi wykorzystać. Dla ścisłości proszę wszelakich troli czy hejterom skupić się na kimś innym jeśli moje poglądy nie "służą" ogółowi bo mnie nic nie rusza, a chyba nikogo nie uraziłem tym wpisem, a tylko logicznie postawiłem pytania, które dla wielu są w jakiś dziwny sposób cięźkie.