Karolina Korwin Piotrowska MIAŻDŻY Mariannę Schreiber po ataku na aktywistę: "Co te patusy mają z tymi gaśnicami?"

P Korwin Piotrowska w swoich podcastach ciagle gada jak to nie ma kont w mediah spolecznosciowych, jak to sie odciela od show-biz i jakie to jest cudne .Ale zawsze jest swietnie poinformowana co sie dzieje i zawsze gotowa kazde g....o skomentowac. Moim zdaniem to moze i skasowala jakies konta za to siedzi non stop na pudlu i innych portalach plotkasrskich