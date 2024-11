Karolina Korwin Piotrowska trafiła z psem na pogotowie. Ktoś go OTRUŁ: "Nigdy w życiu nie przeżyłam czegoś takiego"

Emocjonalny wpis, który właśnie popełniła, przyprawia jednak o szybsze bicie serca. Już na wstępie dziennikarka wspomniała o igłach wbitych w słodycze, które dzieci zebrały na Halloween. Niestety było to jednak preludium do smutnych osobistych przeżyć.

Pies Karoliny Korwin Piotrowskiej zjadł trutkę. Dziennikarka podzieliła się refleksją nad światem

W dalszej części swojego wpisu dziennikarka wyznała internautom, że prawdopodobnie ktoś rozrzucił trutkę, którą zjadł jej pies. Korwin Piotrowska nigdy nie ukrywała, że jest ogromną miłośniczką zwierząt, dlatego wyjątkowo mocno przeżyła wizytę na pogotowiu. Dziennikarka wspomniała także o truciu ptaków, które miało miejsce jakiś czas temu. To wszystko skłoniło ją do większej refleksji nad społeczeństwem.

Niedawno ktoś truł wrony szare. Bo są głośne. Dzieci, psy też są głośne. Bezbronne i słabe. Dlaczego to robimy? Nienawidzimy dzieci i psów. Po ostatnim podkaście, w którym o tym powiedziałam, piszecie do mnie o tym. O nienawiści, która jest wszędzie i nikt się już jej nie wstydzi… Myślałam o tym dzisiaj, umierając ze strachu. O tej nienawiści. O tej złej energii, która można by wykorzystać w dobrym celu, ale wolimy zabijać, truć, ranić słabszych. Co się z nami stało? - podsumowała.