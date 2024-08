Karolina Korwin Piotrowska uderza w dziennikarzy TVN i Polsatu i DRWI z ich niewiedzy: "RĘCE OPADAJĄ"

Hmmm 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mnie tylko jedno zastanawia. Skoro p. KKP wie wszystko na każdy temat, to powinna być gwiazdą dziennikarstwa i być rozchwytywana przez każdą stację radiową czy TV. A z tego co widzę, to nie ma jej nigdzie oprócz jej własnych social mediów. Z czego to wynika? Może ta pani po prostu jest nie do zniesienia że swoim zarozumialstwem? Na pewno nigdy nic pozytywnego od niej nikt nie uslyszy. Ta pani musi byc do cna zgorzkniała. Nie widziałam, by kiedyś mówiła coś na spokojnie, bez opieprzania każdego. A prawda jest taka, że zawsze da się znaleźć powód, żeby się do czegoś doczepić. Może powinna prowadzić kursy jak stać się kompetentnym dziennikarzem i tam wypuszczać swe emocje.