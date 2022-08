Karolina Piasecka DEMASKUJE Mariannę Schreiber! Oskarża ją o wspieranie sprawcy PRZEMOCY DOMOWEJ: "Broniła mojego oprawcy"

Po ujawnieniu swojej sprawy w mediach dostałam taką wiadomość od Marianny Schreiber: "Kobieto. Ty się zastanów, co Ty wyprawiasz? Mało jeszcze dzieci się nacierpiały? Musisz Rafała zniszczyć doszczętnie, bo nie będziesz miała inaczej satysfakcji? Jakim trzeba być człowiekiem, żeby robić takie rzeczy i w tym wszystkim nie myśleć o dzieciach! Nie mogę na to patrzeć. Ale nie na niego, tylko na Ciebie . A gdy słyszę w telewizji, czy widzę w internecie twoje imię, to aż mnie wzdryga z żalu nad twoją… a raczej brakiem rozumu. Ludzie się nie zmieniają, tylko my ich lepiej poznajemy. Współczuję Rafiemu. P.S. Zachowaj tę wiadomość dla siebie " - czytamy na prezentowanym zrzucie ekranu.

Piasecka nie tylko nie zachowała wiadomości do siebie, ale też zgodziła się na rozmowę z "Gazetą Wyborczą", której redaktorzy ciekawi byli, jak dokładnie wyglądała wcześniej relacja między paniami. Okazuje się, że nawet po opublikowaniu w sieci przesłanej kilka lat temu wiadomości, Schreiber nie próbowała się wytłumaczyć. Zamiast tego przystąpiła do zacierania po sobie śladów.

Pani Marianna nie odezwała się do mnie. Ale 10 sierpnia zauważyłam, że skasowała w Messengerze to, co pisała do mnie, gdy ujawniłam, że mój ówczesny mąż, polityk PiS, a prywatnie przyjaciel jej męża, znęca się nade mną. Najpierw stwierdziła, że to nie jej słowa, potem je usunęła. Dziś na dacie i godzinie wysłanej wiadomości wyświetla się informacja "użytkownik Marianna cofnął wysyłanie wiadomości".