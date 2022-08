Karolina Pisarek trafiła do SZPITALA! "Pojawiło się podejrzenie guza"

Okazuje się jednak, że treningi przerwały silne bóle głowy. Karolina uskarżała się na Instagramie, że nigdy wcześniej nie zmagała się z takimi stanami, a dolegliwość nie ustępowała przez kilka dni. W końcu postanowiła udać się do lekarza.

To już szósty dzień, kiedy budzę się z ogromnym bólem głowy. Nie wiem, czym spowodowana jest migrena, bo nigdy wcześniej nie miałam takich stanów. Codziennie wspomagam się mocnymi środkami przeciwbólowymi, z nadzieją, że przejdzie, ale dziś ból jest tak mocny, że jadę do lekarza. Dajcie znać, czy mieliście kiedyś podobnie? Co zrobiliście w takiej sytuacji? - relacjonowała na Instagramie.