Karolina Pisarek ubolewa nad krytyką w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": "Przyzwyczaiłam się, że jestem SKREŚLONA na samym początku"

O jej dziewczyno ogarnij swoje emocje i jeśli do kogoś powinnaś mieć żal do tylko i wyłącznie do swojej menadżerki, ona powinna znać ciebie jeszcze lepiej niz ty, twoje mocne i słabe strony. Może ty myślałeś, że umiesz śpiewać i masz prawo, dużo ludzi myśli, że jest w czymś dobrym a nie jest ale właśnie od tego jest twój cień, żeby nie wpakowywac ciebie na minę, no chyba ,że taki był plan. Nie umiesz śpiewać stąd ta krytyka, mandaryna też nie potrafi śpiewać a zdecydowała się ośmieszyć przed cala polska. Ale luzik nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, twoi wierni fani nie odejdą na pewno :) a ty następnym razem zapytaj się 10 osób zanim podejmiecie decyzję że swoją mala profesjonalna menadzerka albo ja zmień.