Karolina Pisarek zafundowała siostrze NOWY NOS w barterze: "Jestem wdzięczna, że mogę podziwiać jej uśmiech"

Moja siostra, będąc dzieckiem, miała niefortunny wypadek, w wyniku którego złamała nos. Nos się zrósł, ale krzywo i wyglądał przez to na duży i niekształtny. Od wczesnych lat szkoły podstawowej aż po osiemnastkę zawsze znalazł się ktoś skory do śmiania się z twarzy Oli, doprowadzając ją tym w końcu do depresji. (...) Może znasz to uczucie, kiedy ktoś się z ciebie śmiał, z czegoś, na co nie miałaś wpływu? Pisząc to, towarzyszą mi ogromne emocje, a łzy napływają do oczu. Kocham moją siostrę i nie chciałam pozwolić, żeby czuła się poniżana. Bo żadna z kobiet na to nie zasługuje! - czytamy.