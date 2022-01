Karolina Plachimowicz z "Projektu Lady" zorganizowała kolejną zbiórkę na siebie: "Długi rosną, nie mogę UTRZYMAĆ PRACY"

Malina 58 min. temu zgłoś do moderacji 258 2 Odpowiedz

Też mam małe dziecko,z którym jestem sama. Wychowuję dziecko jednoczesnie uczę się, bo studiuję pielęgniarstwo. Czasem padam na twarz, ale myślę o przyszłości mojej i dziecka, nigdy mi nie wpadło do głowy że byżebrać. Polecam to samo. Po prostu wziąć się do pracy . I co do UJA znaczy nie umiem utrzymać pracy.