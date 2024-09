Karolina Szostak pokazała się BEZ MAKIJAŻU. Internauci: "Prawdziwe piękno broni się samo!"

Karolina Szostak już od najmłodszych lat związana jest ze światem mediów. Swoją przygodę z dziennikarstwem zaczynała, będąc jeszcze nastolatką. Pod koniec lat 90. trafiła do redakcji sportowej Telewizji Polsat, z którą związana jest do dziś. Aktualnie prezenterka spełnia się w branży i umiejętnie korzysta ze swojego statusu celebrytki.

Gwiazda Polsatu należy także do nielicznego grona rodzimych osobowości medialnych, które nie boją się pokazywać w mediach społecznościowych bez makijażu. Prezenterka już wielokrotnie publikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcia w takim wydaniu. Tym razem Karolina postanowiła dołączyć do internetowego wyzwania, które polega na wrzuceniu do sieci fotografii sauté.