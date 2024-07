Kasia i Jacek z zespołu Kwiat Jabłoni opowiadają, że ich ojciec jest DZIADERSEM. "Nosił skarpety do sandałów"

Yvonne 57 min. temu zgłoś do moderacji 95 4 Odpowiedz

aha, no to w Niemczech czy we Francji jes cala masa takich "dziadersow" od przedszkolaka poprzez mlodych do seniorow, noszacych skarpetki do sandalow i nikomu to nie przeszkadza i nigdy nie ma na ten temat jakiejkolwiek dyskusji. Zachodze w glowe, dlaczego Polacy ciagle jeszcze maja takie kompleksy i sami sobie nakladaja ograniczenia i tak strasznie staraja sie, zeby byc 'nowoczesnymi" wedlug standardow wymyslonych przez kogos, kto pewnie sam smieje sie z tych ludzi, ze tak latwo daja sie sterowac. Noszenie skarpet jest bardziej higieniczne dla stop. Rozumiem 40-stopniowe upaly, ale w polskim klimacie noszenie skarpet do sandal jest jak najbardziej uzasadnione.