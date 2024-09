Kasia Moś chwali się wspólnym zdjęciem z UKOCHANYM, który jest znanym lekarzem. Poszli razem na wesele

Katarzyna Moś od lat próbuje zawojować polską scenę muzyczną. W 2017 roku piosenkarka reprezentowała Polskę na Eurowizji , gdzie dotarła nawet do finału. Mimo występu w międzynarodowym konkursie i wydaniu kilku albumów, utwory 37-latki wciąż nie podbijają rozgłośni radiowych.

Katarzyna Moś jednak nie daje o sobie zapomnieć. Artystka pojawia się na branżowych eventach i prowadzi profil na Instagramie, gdzie śledzi ją już ponad 70 tysięcy osób. To właśnie tam dzieli się na bieżąco tym, co się u niej dzieje. Chociaż raczej strzeże prywatności, raz na jakiś czas zdarza się jej opublikować coś bardziej intymnego. Kilka miesięcy temu pokazała światu swojego aktualnego ukochanego. Okazało się wówczas, że to nie byle kto, a znany lekarz.