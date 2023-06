Kasia Moś po raz pierwszy opowiada o DWUKROTNIE zerwanych zaręczynach, smutnie wyznając: "Ja się chyba nikomu nie podobam"

annapol 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak źle i tak nie dobrze, jestem żoną od 30 lat, ale co z tego jak zawsze robiliśmy co on chciał, jechaliśmy gdzie on chciał i w życiu rezygnowałam zawsze ja z tego co chcę, w końcu stałam się właśnie taka szarą myszka z depresją bo każdy facet chce postawić na swoim inaczej chodzi obrażony i w ogóle wcale to nie taki raj, gdybym była młodsza wcale bym nie chciała być taką dobrą żoną, w d... z takim związkiem, cena utraty siebie jest za duża