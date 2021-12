ODMIENIONA Kasia Moś bryluje na salonach. Poznajecie? (ZDJĘCIA)

Piosenkarka Kasia Moś co prawda swego czasu próbowała swoich sił za oceanem, gdzie udało się jej nawet nawiązać kilka przyszłościowych współprac, zdecydowała się ostatecznie wrócić do kraju. Szerszą rozpoznawalność w Polsce przyniósł jej udział w "Must Be the Music. Tylko muzyka", w którym uplasowała się na podium. Artystka dostała nawet szansę wystąpienia na 61. Konkursie Piosenki Eurowizji. Niestety, nie udało się jej skraść serc europejskiej publiczności i zajęła dalekie, 22. miejsce.