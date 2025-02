Kasia Moś odsłania ciążowy brzuszek na planie "Jaka to melodia?"

Jakkolwiek jej związek się nie skończy, to dziecko będzie dla niej cudowną przygodą. Ona bardzo kocha zwierzęta, psy, widocznie instynk macierzyński ma w sobie a teraz będzie Matką. Nie każda Kobieta musi i chce być Mamą, ale ona chyba chciała, wspominała o tym, tylko nie miała z kim. Serio, kiedyś pamiętam taki wywiad, że nikt jej nie chce, rzucone oczywiście żartem, ale ten tu Pan wątpliwej reputacji przed zapłodnieniem Kobiet nie ma oporów, więc chociaż tyle będzie jej po nim. Przyszłości im nie wróżę, bo i Katarzyna nie jest Kobieta, z.którą można sobie pogrywać, więc jak amant przesadzi dostanie kopa, zobaczycie 😁 no ale Matka będzie, to chociaż do tego jej się przydał ten amant z Koziej Wólki.