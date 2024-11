Kasia Nast generuje "mnóstwo energii" z tajemniczym jegomościem. Od razu wyjaśniła, co ich łączy: "Gorąco polecam tego kociaka"

Kasia Nast to z pewnością jedna z bardziej oryginalnych postaci, których codzienne losy są omawiane na łamach portali plotkarskich. Ciężko zresztą na to miano zapracowała, bo pewnie mało kto wpadłby na pomysł organizacji warsztatów z "seksualnego przebudzenia kobiet", za które trzeba zapłacić skromne 1300 złotych. To zresztą dopiero początek długiej listy jej fascynujących osiągnięć.