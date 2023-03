Kasia Tusk prezentuje efekty remontu i tłumaczy się z... marmurowych blatów. "Też się kiedyś wahałam" (ZDJĘCIA)

Tak mieszka Kasia Tusk

Kasia Tusk rozprawia o marmurach

Po pierwsze – ja też kiedyś się wahałam. Fachowcy i architekci dwoili się i troili, aby odciągnąć mnie od tego pomysłu. "Przecież są takie piękne imitacje marmuru – nie do odróżnienia!", "konglomerat będzie trwalszy", "teraz już się odchodzi od naturalnego kamienia" (...). Przyjrzałam się więc "cudownym konglomeratom" imitującym marmur. I jak dla mnie wcale nie były "nie do rozróżnienia". Wręcz przeciwnie. Wygląd, stopień odbicia światła, nawet w dotyku naturalny kamień dawał zupełnie inne wrażenie - tłumaczyła na swoim blogu "Make Life Easier".

Kasia Tusk tłumaczył, dlaczego zdecydowała się na marmurowe blaty

Nie wspominając już oczywiście o starożytnych rzeźbach i posadzkach, które musiały przetrwać znacznie więcej niż blat kuchenny blogerki kulinarnej. Skoro od wielu wieków z powodzeniem używało się tego kamienia, to nie może być on aż tak fatalnym wyborem, jak wszyscy twierdzą, prawda? I po ponad sześciu latach codziennego użytkowania mogę śmiało odpowiedzieć samej sobie, że była to dobra decyzja - objaśniła.

Blogerka przyznała, że wygląd "naturalnego kamienia jest nie do podrobienia", dalej zauważyła również, że użycie marmuru jest bardziej ekologiczne, a przy remoncie stary blat można wykorzystać na nowo. Tusk odparła nawet zarzuty co do trwałości marmuru, przyznając, że nawet podniszczony i zarysowany po latach wygląda lepiej niż "syntetyczny konglomerat". Mimo że - jak sama przyznała - być może "plamy są na nim bardziej widoczne", to stwierdziła, że zasłyszane opinie "były przesadzone".